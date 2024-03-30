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Власть

Председатель Народного правительства СУАР Эркин Тунияз прибыл с рабочим визитом

Председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Эркин Тунияз прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. 

По ее данным, в аэропорту «Манас» Эркина Тунияза встретил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

В рамках визита состоятся переговоры по вопросам сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и горнодобывающей сферах.

Состоятся встречи предпринимателей двух стран, организована культурная программа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290339/
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