В Кыргызстане откроют офис Международной организации гражданской обороны

Президент Кыргызской Республики подписал Закон о ратификации соглашения между кабинетом министров КР и Международной организацией гражданской обороны о создании в КР регионального гуманитарного офиса Международной организации гражданской обороны для Центральной Азии и Азии.

Закон принят Жогорку 24 января 2024 года в целях выполнения внутригосударственных процедур по вступлению в силу документа.

На территории страны будет открыт региональный гуманитарный офис Международной организации гражданской обороны, курирующий вопросы защиты населения и имущества стран Центральноазиатского и Азиатского регионов.