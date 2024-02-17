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Власть

В Кыргызстане откроют офис Международной организации гражданской обороны

Президент Кыргызской Республики подписал Закон о ратификации соглашения между кабинетом министров КР и Международной организацией гражданской обороны о создании в КР регионального гуманитарного офиса Международной организации гражданской обороны для Центральной Азии и Азии.

Закон принят Жогорку 24 января 2024 года в целях выполнения внутригосударственных процедур по вступлению в силу документа.

На территории страны будет открыт региональный гуманитарный офис Международной организации гражданской обороны, курирующий вопросы защиты населения и имущества стран Центральноазиатского и Азиатского регионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286994/
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