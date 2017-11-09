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Общество

В Бишкеке проходят командно-штабные учения на случай землетрясений

В Бишкеке проходят командно-штабные учения органов гражданской защиты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, учения проходят с 8 по 10 ноября на территории Ленинского района. Цель — проверка готовности к защите населения и территорий в условиях угрозы и возникновения ЧС (в результате землетрясения), отработка вопросов взаимодействия между органами управления гражданской защиты (ГЗ) столицы и районов.

Учения проводятся в два этапа: на первом создается обстановка угрозы землетрясения. Отрабатываются вопросы оповещения и сбора личного состава управления МЧС по Бишкеку, руководящего и командно-начальствующего состава ГЗ, вопросы оценки возможной обстановки, организации мероприятий по приведению в готовность сил и средств ГЗ столицы.

На втором этапе отрабатывают вопросы организации мероприятий при возникновении землетрясения, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС, их всестороннего обеспечения. Взаимодействие между органами управления разных уровней, а также с органами военного командования.
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