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Власть

Завод по производству лекарств построят на территории ОАО «БМЗ»

Завод по производству лекарств построят на месте ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» (БМЗ). Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Кыргызиндустрия».

Отмечается, что индустриальная госкомпания ОАО «БМЗ» и голландская фармацевтическая фирма Biopharmax AVA LLC обсудили взаимодействие в сфере производства лекарственных средств и препаратов на территории Кыргызстана.

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В ходе обсуждения состоялся выезд на территорию ОАО «БМЗ» с целью осмотра места для строительства фармацевтического завода.

Согласно предварительной договоренности, ОАО «Кыргызиндустрия» должно обеспечить производственную инфраструктуру, голландская компания предоставит передовую технологию для производства лекарств и препаратов.

В ведомстве отметили, что сотрудничество направлено на увеличение доступности жизненно необходимых лекарственных препаратов, а также на развитие фармацевтической отрасли в стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270810/
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