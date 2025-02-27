Оборудование ГП «Кыргызметаллпром» передали «Кыргызиндустрии»

Оборудование государственного предприятия «Кыргызметаллпром» передали ОАО «Кыргызиндустрия». Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев.

В документе отмечается, что решение принято для увеличения уставного капитала.

Государственному агентству по управлению государственным имуществом поручено передать «Кыргызиндустрии» термоформовочную машину, экструзионную линию, компрессор винтовой, форму на изделие «тортовница» с крышкой для термоформовочной машины и форму на изделие «контейнер «Ракушка» для термоформовочной машины.