Садыр Жапаров совершил малый хадж в Мекке

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия совершил умру (малый хадж) в городе Мекка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе умры Садыр Жапаров был удостоен особой чести — он вошел внутрь священной Каабы, где прочитал молитву.

«Глава государства вознес мольбы к Всевышнему о благополучии народа Кыргызстана и процветании страны», — передает пресс-служба.

Умра — малый хадж (паломничество) связан с посещением Мекки и заповедной мечети, который совершается в любое время года, кроме месяца, предназначенного для хаджа.