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Власть

В Кыргызстане создадут единый резерв кадров — право формирования за президентом

Государственное агентство по делам госслужбы и местного самоуправления подготовило пакет поправок в законы «О кабинете министров Кыргызской Республики», «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Поправки разработаны для реализации государственной стратегии развития и формирования кадров в стране на 2023 — 2025 годы.

В действующей редакции закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» предусмотрено формирование кадровых резервов (муниципальный, региональный) и использование их при назначении на должности акимов, их заместителей, мэров городов республиканского, областного, районного значения и их заместителей, а также глав айыл окмоту.

Чиновники предлагают, чтобы в системе госуправления был единый резерв кадров и объединить региональный и муниципальный. Порядок формирования будет определяться президентом.

В целях привлечения квалификационных кадров на государственную и муниципальную службу предусмотрено упрощение доступа граждан на должности акимов районов, мэров городов, глав айыл окмоту и их заместителей и расширение полномочий.

Вводится термин «государственный служащий». В действующей редакции этого определения нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270621/
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