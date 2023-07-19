Повторные выборы. Заявление на голосование вне помещения нужно подать заранее

В ЦИК рассказали, когда нужно подать заявление об участии в голосовании вне помещения на повторных выборах депутата Жогорку Кенеша.

Избиратель должен отнести обращение в УИК по месту прописки и фактического проживания до 7 сентября. Само голосование пройдет 9 сентября.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Выдвижение претендентов завершится 10 августа. Регистрация продлится до 21 августа.

Ранее ЦИК признала результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.