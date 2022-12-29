Депутат заявил, что комбанки играют на курсе валюты

В Кыргызстане между банками, мигрантами и предпринимателями есть недопонимания. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Дастанбек Джумабеков.

По его словам, коммерческие банки играют на курсе доллара.

«Например, предпринимателю поступает перевод из-за границы. Когда он хочет забрать свою валюту, происходит недопонимание. Если бизнесмен хочет забрать деньги наличными, банк взимает комиссию от 3 до 5 процентов. Это приводит к тому, что импортные товары продают по завышенной цене. Если, например, человек хочет получить деньги в национальной валюте, банки начинают играть на курсе валюты. Коммерческие банки не меняют деньги по курсу Нацбанка, у них свой курс — тот, который им выгоден. Соответственно, многие предприниматели становятся банкротами. Мы требуем от Нацбанка, чтобы он взял на контроль этот вопрос, чтобы комбанки проверялись и несли ответственность», — сказал Дастанбек Джумабеков.