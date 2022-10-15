Как заработать на курином помете, или Почему важно сортировать мусор

Знаете ли вы, что в Бишкеке можно сдать на переработку не только пластиковые бутылки, металл, бумагу, но даже куриный помет и переработанное масло?

Куда можно сдавать мусор и почему сортировка и переработка отходов не в приоритете, обсудили участники шаарканы по управлению отходами «Сортируй и управляй».

Не только бумага и пластик

Сооснователь общественной организации «Тазар Мекеним» Аймерим Турсунбаева рассказала, что по морфологическому составу отходов только 19 процентов мусора в Бишкеке не подлежат переработке, 23 процента можно переработать и более 50 процентов — это пищевые отходы.

Читайте по теме Подсказка для мэрии. Как пищевые отходы и навоз могут помочь Бишкеку

«Это данные для многоквартирных домов. Для жилмассивов немного другие цифры. У них меньше пищевых отходов, но больше того, что подлежит переработке», — отметила она.

Общественный фонд несколько лет назад запустил приложение Tazar.kg. В нем можно найти пункты приема вторсырья, обмениваться информацией и изучать повторное использование продуктов для того, чтобы наносить меньше вреда окружающей среде.

Недавно на карте приложения появилась необычная точка — пункт приема куриного помета в Бишкеке. За килограмм платят три сома.

«Это круто. Потому что потихоньку люди начинают понимать, что даже куриный помет — это ресурсы. Кроме того, в столице можно сдать старое масло. Например, мы жарим боорсоки, и если литр накопить, то его купят за 25 сомов», — говорит Аймерим Турсунбаева.

Сегодня в Бишкеке можно легко сдать пластик, металл, макулатуру, стекло. В городе работает более 150 точек приема вторсырья. Но большинство из них, как отмечают в «Тазар Мекеним», сконцентрировано возле Ошского базара, районе Городской клинической больницы скорой помощи. В спальных районах их мало. К тому же в южных частях города вторсырье принимают дешевле, чем в точках рядом с Ошским рынком.

«Еще один минус точек сбора — чаще всего они работают нелегально, потому что патент на сбор вторсырья сегодня стоит пять тысяч сомов. Для маленького сборщика это большие деньги. Кроме того, зачастую такие пункты складируют отходы на своих участках, не соблюдают санитарные нормы. Как следствие, там воняет, заводятся крысы. Их работу нужно поддерживать, но в то же время необходим надзор за их деятельностью», — отметила Аймерим Турсунбаева.

Но сдать текстильные отходы, габаритную мебель или стройотходы в столице сложно. «Ни у «Тазалыка», ни у мэрии нет четких инструкций для горожан, куда звонить, что делать. Люди также не знают, куда сдавать электронику, опасные отходы, тот же ртутный градусник, если разбился», — добавила Аймерим Турсунбаева.

В итоге люди поступают очень просто — оставляют их возле мусорных баков. А многие вообще не считают нужным платить за утилизацию опасных отходов.

Обучать и поощрять

Координатор проекта Мунара Молдобаева отмечает, что в столице система управления отходами не отлажена.

«Нет единой системы вывоза. Этим занимаются и МП «Тазалык», и частные компании. В контейнерах из мусора нелегальные сборщики выбирают такие фракции, как метал, пластик, картон.

Это говорит о том, что сортировка отходов есть, в этом есть потребность, но система не отлажена. По сути, она должна происходить до того, как отходы попадут в бак. Мунара Молдобаева

Сейчас большая часть сортируется уже на свалке. А так как большинство горожан весь свой мусор, включая пищевой, складывают в один пакет, то вторсырье теряет качество и в итоге наши переработчики получают некачественное сырье. Потом его экспортируют в Казахстан, Узбекистан и Россию. Часть перерабатывают в Кыргызстане», — рассказала она.

Читайте по теме Отходы в доходы. Что мешает переработке мусора в Кыргызстане

Чтобы улучшить ситуацию с сортировкой и переработкой мусора, по мнению представителей организации, нужны соответствующие инфраструктура, условия сортировки.

Эксперт добавила, что в некоторых городах страны ставят баки для разного вида отходов, но население все равно по привычке бросает все в один мусорный пакет. Поэтому после появления специальных контейнеров ситуация никак не изменилась. В то же время рядом работал пункт приема вторсырья, и люди приносили туда отсортированный мусор.

«В Оше установили мусорные площадки — сортировочные зоны, там есть сотрудник, который помогает отсортировать отходы, положить в правильные баки. Здесь работает система «наказания» — «Ош тазалык» все выкладывает в соцсети. К сожалению, этот метод кнута работает. За два дня на каждой такой площадке около 30 тонн вторсырья», — добавила Аймерим Турсунбаева.

Директор Бишкекского санитарного полигона Чынгыз Асылбаев рассказал, что в их функции входит сортировка мусора.

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров поручил открыть в Бишкеке 20 точек по приему вторичного сырья, по пять в каждом районе. Чынгыз Асылбаев

«Такая система по приему и сортировке работает много лет в Ташкенте. Там более 600 таких площадок. Туда отправляли комиссию, которая ознакомилась с опытом. Уже начали строить такие в Бишкеке», — сказал он.

Также планируется подготовка видеороликов о том, как правильно сортировать мусор, как это повлияет на объемы складированных ТБО и экологическую составляющую полигона. Муниципалитет планирует, что вторсырье в дальнейшем будут продавать и полученные средства направлять на погашение кредита ЕБРР, который мэрия брала на улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в Бишкеке.

Немаловажный аспект в успешной работе системы — обучение населения сортировке, чтобы люди понимали, что переработка отходов приносит не только пользу экологии, но еще и экономически выгодно. Но пока экоосознанность больше работает в «золотом квадрате» Бишкека, где больше людей сортирует свой мусор, выходят на контакт с организацией.