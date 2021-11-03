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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Дело Алмазбека Атамбаева

Выборы-2021. Суд не отпустил Равшана Джеенбекова на агитацию

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

В ходе заседания адвокат Замир Жоошев вновь заявил ходатайство об изменении Равшану Джеенбекову меры пресечения. Юрист объяснил, что его подзащитный зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты и не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Азирет Медеров зачитал постановление, согласно которому адвокату отказано в удовлетворении ходатайства. Он заявил, что Равшан Джеенбеков был задержан в 2019 году, то есть до того, как стал кандидатом в депутаты.

Кроме того, суд не разрешил Равшану Джеенбекову выехать за границу на лечение. Азирет Медеров отметил, что суду не были представлены документы о тяжком заболевании обвиняемого.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212556/
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