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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Дело Алмазбека Атамбаева

Выборы-2021. Суд разрешил выезжать в регионы обвиняемым по событиям в Кой-Таше

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

В ходе заседания выяснилось, что обвиняемая Ирина Карамушкина баллотируется в депутаты Жогорку Кенеша. Ее адвокат просил рассмотреть ходатайство о разрешении на выезд за пределы Бишкека и Чуйской области.

Судья Азирет Медеров ответил, что просьба адвоката и его подзащитной удовлетворена.

Кроме того, известно, что суд также разрешил выезжать за пределы столицы экс-сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву, а также Кундуз Жолдубаевой.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212530/
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