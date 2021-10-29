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Власть

Генконсульство Монголии в Кыргызстане преобразовали в посольство

Генконсульство Монголии в Кыргызстане преобразовали в посольство. Об этом сообщили в МИД.

По его данным, впервые назначен посол Монголии в КР — им стал Ганхуяг Содном. Министр иностранных дел, внешней торговли и инвестиций КР Руслан Казакбаев принял копии его верительных грамот.

Руслан Казакбаев поблагодарил монгольскую сторону за решение преобразовать генконсульство Монголии в посольство. Он также сообщил, что посольство Кыргызстана будет открыто в Монголии в ближайшем будущем.

Стороны обсудили текущее состояние кыргызско-монгольских отношений, а также обменялись мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия, акцентировав внимание на развитии торгово-экономического сотрудничества и важности открытия прямых авиарейсов между столицами. Договорились провести ряд культурных мероприятий и организовать двусторонние визиты на высшем и высоком уровнях.

Ганхуяг Содном поблагодарил министра и заверил, что приложит все усилия для активизации двусторонних отношений и достижения ощутимых результатов, в том числе в сфере торговли, экономики, сельского хозяйства, туризма, культуры и науки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212108/
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