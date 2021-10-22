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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Еще три партии отказались участвовать в гонке

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела уведомления политических партий «Права Человека», «Жаны-Мезгил»«НДПК».

Они отказываются баллотироваться. Известно, что последняя идет на выборы единым списком с «Улуттар биримдиги» экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова. 

До 29 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия будет осуществлять проверку поданных документов на соответствие законодательству. Полный пакет документов сдали партии:

  • «Улуттар биримдиги»,
  • «Ишеним»,
  • «Альянс»,
  • Партия зеленых Кыргызстана,
  • Патриотическая партия единения Кыргызстана,
  • «Ата Мекен»,
  • «Ыйман Нуру»,
  • Социально-политическая партия «Эл умуту»,
  • «Азаттык»,
  • «Ынтымак»,
  • «Кучтуу регион»,
  • «Бутун Кыргызстан»,
  • «Аруузат — Эл куту»,
  • «Ата Журт Кыргызстан»,
  • «Мекенчил Эл»,
  • «Ордо»,
  • Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»,
  • «Улуу-Журт»,
  • «Легалайз»,
  • «Социал-демократы»,
  • «Жашасын Кыргызстан».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211258/
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