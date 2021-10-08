Надо было учиться. Мэр Токмака не смог прочитать текст поздравления учителям

Мэр Токмака Урмат Самаев не смог прочитать текст поздравления учителям. Видео распространили в социальных сетях кыргызстанского сегмента.

Напомним, Урмат Самаев избран городским главой 26 августа. В определенных кругах он известен по прозвищу Чемпион.

В 28 лет получил высшее образование по направлению «юриспруденция». В октябре 2020 года пытался пройти в парламент по списку скандально известной партии «Мекеним Кыргызстан», которую патронировал Райымбек Матраимов. Во время беспорядков в октябре некоторые депутаты называли его одним из активных сторонников нового руководства страны. Аида Касымалиева заявляла, что Урмат Самаев угрожал ей и другим нардепам, которые могли выступать против назначения Садыра Жапарова премьер-министром.