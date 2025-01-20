Бывший мэр Токмака Урмат Самаев назначен на новую должность в Джалал-Абаде

Бывший мэр Токмака Урмат Самаев назначен заместителем полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Сегодня Урмата Самаева представили аппарату полпредства. Он будет курировать социальный блок.

Напомним, ранее Верховный суд Кыргызстана признал Урмата Самаева невиновным по вменяемой ему статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. За ним признано право на реабилитацию. В остальной части судебные акты в отношении оставлены без изменения.

Мэра Токмака задержали 17 апреля 2023 года. По версии следствия, чиновник причастен к организации устойчивой коррупционной схемы в муниципальном предприятии «Токмок Жылуулук», в частности, незаконного подключения к центральной теплотрассе частных домов города, от чего часть вырученных средств передавалась последнему.