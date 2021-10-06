В парламенте предлагают вернуть районные кенеши и бюджет развития

В Жогорку Кенеше предлагают вернуть районные кенеши и предусмотреть бюджет развития. Внесение изменений в закон о местной администрации и местном самоуправлении рассматривается на заседании парламента во втором чтении.

По словам депутата Аалы Карашева, с возвращением районного бюджета развития появится возможность решать множество проблем региона на местах.

«Почти 85 процентов айыл окмоту у нас дотационные. Они все равно даже по мелким проблемам обращаются к районной администрации. Мы считаем, что должен быть районный бюджет развития. Тогда акимы могли бы решать 70-80 процентов проблем на местах», — объяснил он.

Кроме этого, предлагается вернуть и районные кенеши.

«Для этого нет необходимости проводить выборы. Районный кенеш будет состоять из делегатов айыльного кенеша. Например, в районе с населением 100 тысяч человек будет 20-30 депутатов», — сказал нардеп.

В соответствии с законопроектом также расширяются полномочия акимов.

«Руководителей госорганов на местах назначает аким, а министры одобряют. Это не касается силовых структур», — подчеркнул Аалы Карашев.

В случае одобрения депутатами закон вступит в силу с 2023 года.