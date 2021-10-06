15:43
USD 84.80
EUR 98.36
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

В парламенте предлагают вернуть районные кенеши и бюджет развития

В Жогорку Кенеше предлагают вернуть районные кенеши и предусмотреть бюджет развития. Внесение изменений в закон о местной администрации и местном самоуправлении рассматривается на заседании парламента во втором чтении.

По словам депутата Аалы Карашева, с возвращением районного бюджета развития появится возможность решать множество проблем региона на местах.

«Почти 85 процентов айыл окмоту у нас дотационные. Они все равно даже по мелким проблемам обращаются к районной администрации. Мы считаем, что должен быть районный бюджет развития. Тогда акимы могли бы решать 70-80 процентов проблем на местах», — объяснил он.

Кроме этого, предлагается вернуть и районные кенеши.

«Для этого нет необходимости проводить выборы. Районный кенеш будет состоять из делегатов айыльного кенеша. Например, в районе с населением 100 тысяч человек будет 20-30 депутатов», — сказал нардеп.

В соответствии с законопроектом также расширяются полномочия акимов.

«Руководителей госорганов на местах назначает аким, а министры одобряют. Это не касается силовых структур», — подчеркнул Аалы Карашев.

В случае одобрения депутатами закон вступит в силу с 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209495/
просмотров: 507
Версия для печати
Материалы по теме
Законностью работы существующего кабмина заинтересовались в парламенте
Кабинет министров будет возглавлять президент страны
В парламенте снова требуют отчета кабмина о подготовке к осенне-зимнему периоду
Восстановление Баткена. Улукбек Марипов поручил отчитаться за каждый сом
Глава кабмина недоволен. Разрушенные дома в Баткене не удалось завершить в срок
Продажа возращенных государству радиочастот принесла более 1 миллиарда сомов
Минфин хочет сделать муниципальные и госуслуги платными, передав их частникам
В Кыргызстане предлагают не пробировать золотые изделия весом до 1 грамма
Кабинет министров рассмотрел проект республиканского бюджета на 2022 год
COVID-19. В Нарынской области кампания по вакцинации проводится недостаточно
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Зачем солгали? Таджикистан не&nbsp;предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию Зачем солгали? Таджикистан не предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию
На&nbsp;депутата Самата Ибраева и&nbsp;его сына пожаловались в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;Генпрокуратуру На депутата Самата Ибраева и его сына пожаловались в ГКНБ и Генпрокуратуру
Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане популяризируют концепцию снижения вреда от&nbsp;курения и&nbsp;алкоголя В Кыргызстане популяризируют концепцию снижения вреда от курения и алкоголя
Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно
KICB наградил победителей акции &laquo;20&nbsp;iPhone 12&nbsp;Pro в&nbsp;честь 20-летия KICB!&raquo; KICB наградил победителей акции «20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; первым в&nbsp;КР запустил мгновенные переводы с&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; на&nbsp;MBank «Банк КЫРГЫЗСТАН» первым в КР запустил мгновенные переводы с «Тинькофф» на MBank
6 октября, среда
15:33
Выборы-2021. Равшан Джеенбеков просит суд под конвоем доставить его в ЦИК Выборы-2021. Равшан Джеенбеков просит суд под конвоем д...
15:16
События в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев просит его дело отделить от других
15:00
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе
14:49
В парламенте предлагают вернуть районные кенеши и бюджет развития
14:45
В Бишкеке к отоплению подключили уже две трети жилых домов