Ни угля, ни корма. Депутаты потребовали отчета кабмина по подготовке к зиме

На сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша несколько депутатов предложили заслушать отчет кабинета министров по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Депутат Мейкинбек Абдалиев отметил рост цен на корм для скота. «Фермеры не знают, как запасаться к зиме. Возможно, цены на скот снизятся. Что будет с животноводством?» — спросил нардеп.

По словам депутата Мамасадыка Бакирова, граждане не могут запастись углем. «Мы знаем, что «Кара-Кече» еще не запустили уголь с рудника. К этому времени социальные учреждения должны были быть обеспечены углем», — отметил нардеп.

Депутат Марлен Маматалиев предложил спросить кабмин о смоге в Бишкеке.

«Зима будет, и вопрос смога снова возникнет. Какие меры приняты? Что сделано? В октябре надо выслушать отчет кабмина», — предложил он.