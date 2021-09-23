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Власть

Секретариат Совбеза ищет коррупцию в органах местной власти

Секретариат Совета безопасности продолжает работу по выявлению коррупционных рисков в деятельности органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сейчас экспертами изучается деятельность отдельных структурных подразделений мэрии Оша для определения наиболее уязвимых зон для коррупционных проявлений. По итогам работы будет разработан план демонтажа системной коррупции, который будет направлен в мэрию южной столицы для исполнения. Ранее аналогичная работа проведена по Бишкеку.

«Уже в ближайшее время план по демонтажу системной коррупции в мэрии столицы будет вынесен на рассмотрение рабочей группы секретариата Совета безопасности», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208144/
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