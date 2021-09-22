Где чистая вода? В парламенте требуют привлечь к ответственности экс-мэра Оша

В Оше до сих пор не построен обещанный резервуар для обеспечения жителей чистой водой. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Айнуру Алтыбаева.
Она предложила членам кабмина пожить в южной столице.
«Поживите в Оше 10 дней, увидите, какую воду пьют местные жители. У города с республиканским статусом большие проблемы с обеспечением чистой водой. Кто прикарманил $8 миллионов? Где резервуар? Генеральная прокуратура должна возбудить дело на того градоначальника, кто не построил резервуар», — сказала Айнуру Алтыбаева.