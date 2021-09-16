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Власть

Кабмин выделит 100 миллионов сомов на ремонт водных объектов, разрушенных селями

Кабинет министров выделит 100 миллионов сомов на проведение капитального ремонта и восстановительных работ на ирригационных объектах, разрушенных в результате прошедших ливневых дождей и селей в апреле — июле этого года. Соответствующее решение подписал его председатель Улукбек Марипов.

На эти бюджетные средства также будет проведен ремонт водохозяйственных объектов для обеспечения фермеров поливной водой.

Госагентству водных ресурсов поручено обеспечить завершение предусмотренных в 2021 году ремонтно-восстановительных работ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207354/
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