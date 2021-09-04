14:50
USD 84.75
EUR 100.64
RUB 1.16
Власть

Камчыбек Ташиев на Иссык-Куле открыл спартакиаду по игровым видам спорта

Сегодня на Иссык-Куле стартовала ежегодная республиканская спартакиада по игровым видам спорта на кубок председателя Госкомитета национальной безопасности КР. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В соревнованиях участвуют сотрудники всех региональных управлений и других подразделений спецслужб.

Уточняется, что в этом году спортивные команды подразделений органов безопасности будут состязаться в пяти видах спорта: волейбол, футбол, баскетбол, шахматы и тогуз коргоол.

На торжественном открытии спартакиады председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отметил важность развития спорта и повышения уровня физической подготовки военнослужащих как один из залогов обеспечения высокой эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников.

Он рассказал об улучшении инфраструктуры ГКНБ, возводимых с нуля новых объектах для создания соответствующих условий службы. По словам Камчыбека Ташиева, специально к предстоящей спартакиаде в честь 30-летия независимости страны соорудили соответствующие универсальные спортивные площадки для командных игр спорта.

«Верность профессиональному долгу, мужество, решимость и упорство, сохранение и совершенствование лучших традиций чекистов были и остаются неизменными для всех, кто служит в органах безопасности. Уверен, что единый боевой и спортивный настрой команд, честная игра, основанная на добрых и дружеских взаимоотношениях, станут главными принципами сегодняшнего мероприятия. Я желаю вам увлекательной игры, истинного состязательного, командного духа, успехов, побед и удачи!» — цитирует его пресс-центр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206052/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Зачем Камчыбек Ташиев приложил руку к груди на параде, объяснили в ГКНБ
Стрельба в Бишкеке. ГКНБ задержал еще троих милиционеров
Стрельба в Бишкеке. ГКНБ расследует четыре уголовных дела
Камчыбек Ташиев живет в госрезиденции. В аппарате президента это скрывают
ОПГ, занимающиеся контрабандой, пытаются очернить нас — ГКНБ
Экс-замглавы АКС ГКНБ отстранили от занимаемой должности
За взятку задержали начальницу загса Московского района
Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Кыргызстан ввел ограничения на оформление виз гражданам Афганистана
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Популярные новости
Достойную жизнь, повышение пенсии. Что еще пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров Достойную жизнь, повышение пенсии. Что еще пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров
Депутат БГК раскритиковал автобусы, которые привезли из&nbsp;Узбекистана Депутат БГК раскритиковал автобусы, которые привезли из Узбекистана
Кто в&nbsp;госрезиденции живет? Чолпон Джакупова обратилась к&nbsp;президенту Кто в госрезиденции живет? Чолпон Джакупова обратилась к президенту
Зачем Камчыбек Ташиев приложил руку к&nbsp;груди на&nbsp;параде, объяснили в&nbsp;ГКНБ Зачем Камчыбек Ташиев приложил руку к груди на параде, объяснили в ГКНБ
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; запустило в&nbsp;тестовом режиме ряд соцпроектов ОАО «Кыргызтелеком» запустило в тестовом режиме ряд соцпроектов
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
4 сентября, суббота
14:50
Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня остану...
14:24
Камчыбек Ташиев на Иссык-Куле открыл спартакиаду по игровым видам спорта
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 4 сентября. Сколько денег семья тратит на еду
13:46
Для зараженных COVID-19 свободны 209 коек в медучреждениях Бишкека
13:38
В Кыргызстане готовят паспорта 50 приоритетных предприятий