Камчыбек Ташиев на Иссык-Куле открыл спартакиаду по игровым видам спорта

Сегодня на Иссык-Куле стартовала ежегодная республиканская спартакиада по игровым видам спорта на кубок председателя Госкомитета национальной безопасности КР. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В соревнованиях участвуют сотрудники всех региональных управлений и других подразделений спецслужб.

Уточняется, что в этом году спортивные команды подразделений органов безопасности будут состязаться в пяти видах спорта: волейбол, футбол, баскетбол, шахматы и тогуз коргоол.

На торжественном открытии спартакиады председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отметил важность развития спорта и повышения уровня физической подготовки военнослужащих как один из залогов обеспечения высокой эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников.

Он рассказал об улучшении инфраструктуры ГКНБ, возводимых с нуля новых объектах для создания соответствующих условий службы. По словам Камчыбека Ташиева, специально к предстоящей спартакиаде в честь 30-летия независимости страны соорудили соответствующие универсальные спортивные площадки для командных игр спорта.

«Верность профессиональному долгу, мужество, решимость и упорство, сохранение и совершенствование лучших традиций чекистов были и остаются неизменными для всех, кто служит в органах безопасности. Уверен, что единый боевой и спортивный настрой команд, честная игра, основанная на добрых и дружеских взаимоотношениях, станут главными принципами сегодняшнего мероприятия. Я желаю вам увлекательной игры, истинного состязательного, командного духа, успехов, побед и удачи!» — цитирует его пресс-центр.