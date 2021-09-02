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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Цифра дня. 290 политических партий зарегистрированы в Кыргызстане

Министерство юстиции представило в Центральную избирательную комиссию список зарегистрированных политических партий.

По данным ведомства, на 1 сентября перечень содержит 290 политорганизаций с указанием руководителей и даты регистрации (перерегистрации).

Согласно статьи 60 конституционного Закона КР «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», право выдвигать списки кандидатов имеют политические партии, прошедшие государственную регистрацию и/или перерегистрацию в установленном порядке.

Решение о выдвижении списка кандидатов принимается тайным голосованием на съезде политической партии.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205762/
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Цифра дня. 290 политических партий зарегистрированы в Кыргызстане