Президент Садыр Жапаров накануне подписал скандальный Закон «О защите от недостоверной (ложной) информации».

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Автор проекта Гульшат Асылбаева утверждает, что ее инициатива направлена исключительно во благо общества и якобы призвана бороться с фейками и троллями. Медиаэксперты же уверены в обратном: от ложной информации в соцсетях этот закон не убережет никого, но он несет угрозы свободе слова. Этим законом власти фактически вводят цензуру, уверены они.

Стоит отметить, что при принятии документа депутаты Жогорку Кенеша грубо нарушили регламент. 30 июня этот законопроект был отклонен, поскольку не набрал необходимого количества голосов. Согласно регламенту парламента, вернуться к рассмотрению документа Жогорку Кенеш вправе только через шесть месяцев. Однако депутатский корпус внес вопрос в повестку дня спустя всего несколько дней. Со второй попытки документ поддержали 97 нардепов, чему предшествовало чаепитие с Садыром Жапаровым.

Против выступили только пять: Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Рыскелди Момбеков, Абдывахап Нурбаев и Нурбек Тотонов.

Это не первая попытка Гульшат Асылбаевой заставить замолчать кыргызстанцев. Ранее ее же законопроект «О манипулировании информацией» Сооронбай Жээнбеков, будучи президентом, вернул в ЖК с возражениями. Уже при Садыре Жапарове доработанный и переименованный документ решили поспешно принять.

СМИ, неправительственные организации, международное сообщество и гражданские активисты обращались к главе государства с просьбой наложить вето на закон. Но Садыр Жапаров проигнорировал призыв не душить свободу слова.

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