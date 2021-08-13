В Кыргызстане создадут стабилизационный фонд для мобилизации ресурсов бюджета

В кабинете министров обсудили проект основных направлений фискальной политики Кыргызстана на 2022-2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Председатель кабмина Улукбек Марипов напомнил, что ограничительные и санитарно-эпидемиологические меры, введенные в республике в 2020 году, вызвали серьезные экономические последствия. Сейчас ситуация постепенно выравнивается, объем налоговых поступлений в республиканский бюджет увеличивается, полным ходом идет вакцинация населения. Принимаются все меры по восстановлению роста экономики.

«Представленный план фискальной политики позволит сбалансировать эти меры и создаст условия для развития в условиях кризиса как бизнес-структур, так и агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, энергетики и промышленности», — отметил Улукбек Марипов.

Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров представил проект основных направлений фискальной политики. Он рассказал, что в рамках документа предусмотрено также создание стабилизационного фонда, который обеспечит условия для мобилизации ресурсов бюджета на финансирование приоритетных программ экономического развития. Кроме того, запланирован переход среднесрочного прогнозирования бюджета от трехлетнего на пятилетний горизонт.

По итогам обсуждения проект одобрен с учетом предложений и замечаний. Глава кабинета министров поручил Министерству экономики и финансов в краткие сроки внести доработанный проект на рассмотрение правительства.