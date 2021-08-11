Конфликт на границе. В Генпрокуратуре рассказали о ходе следствия

Расследование уголовных дел по конфликту на кыргызско-таджикской границе 28-29 апреля продолжается. Об этом на брифинге сообщил прокурор управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Тимур Саитов.

По его словам, есть лица, в отношении которых заочно вынесены уведомления о подозрении и заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В ходе конфликта пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента. Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.