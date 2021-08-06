Пресс-центр ГКНБ распространил сообщение в ответ на интервью заместителя председателя Совета безопасности Таалатбека Масадыкова, который ранее заявил, что всех задержанных по политическим мотивам нужно освободить.
«Курс сегодняшних властей на дальнейшее усиление демократических принципов необратим. Для чего делается все возможное, в том числе и консолидация всех сил в обществе, демонтаж коррупционной системы, который является одним из тормозов развития гласности и равноправия в стране. На сегодня у нас в республике нет политических узников, есть привлекаемые и привлеченные к соответствующей правовой ответственности за уголовно наказуемые преступления, которых отдельные заинтересованные силы предпринимают выдать как узников политического гонения», — заявили в ведомстве.
В ГКНБ полагают, что сегодня «общественность все больше начинает убеждаться в этом, поскольку в стране идет непримиримая борьба с любыми коррупционными проявлениями, включая политическую коррупцию».
«ГКНБ считает также необходимым напомнить о том, что вину любого определяет суд, и только он имеет право освободить от ответственности либо ужесточить ее. И никто в Кыргызстане, включая главу государства, не имеет права вмешиваться в деятельность судебной системы, а также указывать президенту, что и как делать, тем более в публичном пространстве, является верхом некомпетентности и несоблюдением служебных норм, этики, находясь в подчинении главы государства», — говорится в сообщении.