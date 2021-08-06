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Власть

Политических заключенных в Кыргызстане нет — ГКНБ

Пресс-центр ГКНБ распространил сообщение в ответ на интервью заместителя председателя Совета безопасности Таалатбека Масадыкова, который ранее заявил, что всех задержанных по политическим мотивам нужно освободить.

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«Курс сегодняшних властей на дальнейшее усиление демократических принципов необратим. Для чего делается все возможное, в том числе и консолидация всех сил в обществе, демонтаж коррупционной системы, который является одним из тормозов развития гласности и равноправия в стране. На сегодня у нас в республике нет политических узников, есть привлекаемые и привлеченные к соответствующей правовой ответственности за уголовно наказуемые преступления, которых отдельные заинтересованные силы предпринимают выдать как узников политического гонения», — заявили в ведомстве.

В ГКНБ полагают, что сегодня «общественность все больше начинает убеждаться в этом, поскольку в стране идет непримиримая борьба с любыми коррупционными проявлениями, включая политическую коррупцию».

«ГКНБ считает также необходимым напомнить о том, что вину любого определяет суд, и только он имеет право освободить от ответственности либо ужесточить ее. И никто в Кыргызстане, включая главу государства, не имеет права вмешиваться в деятельность судебной системы, а также указывать президенту, что и как делать, тем более в публичном пространстве, является верхом некомпетентности и несоблюдением служебных норм, этики, находясь в подчинении главы государства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203391/
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