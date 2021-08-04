В мэрии Бишкека очередные кадровые перестановки.

По данным ее пресс-службы, руководителем центрального аппарата муниципалитета назначен Мырзабек Жыпаркулов. Ранее он занимал должность руководителя аппарата полномочного представителя правительства в Таласской области и директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. Он также работал директором регионального представительства MegaCom в Оше.

Советником мэра города стал Азамат Абсаттаров. Ранее он работал пресс-секретарем мэра Оша.

Соответствующие распоряжения подписал исполняющий обязанности мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашов.