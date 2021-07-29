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Власть
Сюжет: COVID-19

В штабе обсудили вопрос распределения поступающей вакцины AstraZeneca

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела очередное заседание Республиканского оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране, ход проведения кампании по вакцинации и вопросы распределения партии вакцины AstraZeneca, поступающей в рамках программы COVAX. Зампред кабмина обеспокоена числом летальных случаев от COVID-19, она отметила необходимость увеличения охвата населения вакцинацией.

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Министерству здравоохранения и социального развития поручено обеспечить бесперебойное функционирование информационной системы «Единый реестр вакцинированных лиц против COVID-19». Ответственными за внесение данных в базу вакцинированных граждан являются руководители государственных органов, полномочные представители президента в областях, мэры городов Бишкека и Оша.

Жылдыз Бакашова подчеркнула важность усиления информационной кампании по вакцинации.

Министерству здравоохранения и социального развития совместно с Республиканским центром укрепления здоровья надлежит обеспечить проведение широкой информационной кампании по вакцинации населения против коронавирусной инфекции, в том числе в рамках реализуемых международных проектов, а также установить предельные сроки иммунизации (первой и второй дозой) в разрезе областей и городов.

Кроме того, поручено обеспечить пропорциональное распределение и доставку прибывающей партии вакцин AstraZeneca по регионам, городам и государственным органам (с соблюдением требований холодовой цепи) с охватом приоритетных групп населения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202556/
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