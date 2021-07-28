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Власть

Ни один проект не рассмотрен. В парламенте критикуют главу РКФР Артема Новикова

В парламенте депутат ЖК Улугбек Ормонов пожаловался на работу председателя Российско-Кыргызского фонда развития Артема Новикова.

По его словам, с момента назначения на свою должность Артем Новиков не рассмотрел ни одного проекта.

«Сейчас создаются фонды, Кыргызско-Узбекский, Кыргызско-Венгерский... Хочу высказать мнение по поводу Российско-Кыргызского фонда. Обращаюсь к представителям кабмина и президента. Недавно туда назначили Новикова. Кажется, он привык работать в правительстве. Но со дня назначения (в РКФР.  — Прим. 24.kg), ни один проект не был рассмотрен. Обратите на это внимание. Например, ОсОО «Агротрейд» подготовило проект совместного комплекса с Россией по производству молока. Фирме отказали. Обязанности Российско-Кыргызского фонда разве не поддержка наших предпринимателей?» — задался вопросом нардеп.

Улугбек Ормонов пожаловался также на то, что Артем Новиков не принял руководителей компании «Агротрейд», ссылаясь на занятость.

Отметим, Артем Новиков назначен 20 мая 2021-го председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития сроком на три года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202368/
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