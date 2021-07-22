В Кыргызстане будет разработана программа по защите детей на 2023-2027 годы

Уполномоченная по правам ребенка Кыргызской Республики Жыпариса Рысбекова провела встречу с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане Кристин Жольм по вопросам сотрудничества в области защиты прав и законных интересов детей.

В ходе встречи стороны обсудили проблемные вопросы, имеющие системный характер и требующие значительного внимания государственных институтов в лице уполномоченного по правам ребенка КР.

В частности, были определены основные направления сотрудничества, в том числе вопросы сокращения детской бедности, доступа детей к социальной защите, искоренения насилия в отношении детей, доступа к базовым услугам образования, здравоохранения.

По итогам встречи Жыпариса Рысбекова и Кристин Жольм договорились совместно реализовывать проекты в области обеспечения защиты и создания условий для реализации прав и законных интересов детей, подготовить проект страновой программы на 2023-2027 годы, разрабатываемой ЮНИСЕФ.