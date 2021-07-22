В Кыргызстане расширят перечень профессий, где требуется обязательная вакцинация

Министерству здравоохранения и социального развития поручили в трехдневный срок внести предложения по дополнению новых категорий занятых граждан в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, решение принято на очередном заседании Республиканского оперативного штаба, где обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация в стране и ход проведения кампании по вакцинации.

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова сказала, что вакцинация — это добровольный шаг каждого в пользу защиты здоровья от коронавирусной инфекции и отметила необходимость увеличения охвата населения вакцинацией.

Для формирования точных статистических данных внедрен «Единый реестр вакцинированных лиц против COVID-19». Министерству здравоохранения и социального развития поручено обеспечить бесперебойное функционирование информационной системы, руководителям госорганов, полномочным представителям президента в областях, мэрам Бишкека и Оша указано организовать работу по внесению данных в базу вакцинированных граждан и ускорить ход массовой вакцинации населения на вверенных территориях.