10:31
USD 84.76
EUR 100.44
RUB 1.14
Власть

Трагедия в Аксы. Семьи погибших получили материальную помощь от властей

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, связанной со сходом селевых потоков в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, находится под личным контролем президента Садыра Жапарова. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Об этом заявил первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев на встрече с жителями Аксыйского района Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба кабмина.

От имени президента чиновник передал семье, где погибли сразу шесть человек, один миллион сомов, двум семьям погибших — по 100 тысяч сомов каждой.

Из резервного фонда главы кабмина семье, где погибли шесть человек, было выделено 300 тысяч сомов и по 50 тысяч — двум семьям, где также есть погибшие.

Первый заместитель председателя кабмина выразил слова поддержки и соболезнования семьям погибших и отметил, что поиски пропавшего пятилетнего мальчика в селе Жаны-Жол продолжаются.

Напомним, 13 июля в сельском округе Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области селевой поток унес восемь человек. Шесть из них — члены одной семьи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201334/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Трагедия в Аксы. Замглавы МЧС посетил место происшествия
Трагедия в Аксы. Сын Камчыбека Ташиева передал семье погибших 500 тысяч сомов
Кабмин рассказал о мерах, принимаемых для ликвидации последствий селя в Аксы
Президент поручил принять меры для ликвидации последствий от схода селя в Аксы
Сель в Аксыйском районе. Поиски без вести пропавших детей продолжаются
Реки грязи. В Сети появилось видео селя, сошедшего в Боомском ущелье
В двух селах Баткенской области из-за схода селя введен режим ЧС
Изменение климата. Как глобальное потепление разрушает Кыргызстан
В Аксыйском районе в озере утонул 29-летний мужчина
В урочище Манка-Жар построят новую селезащитную дамбу
Популярные новости
Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные
Инцидент в&nbsp;&laquo;Манасе&raquo;. Депутата Дастана Бекешева пытались не&nbsp;выпустить из&nbsp;страны Инцидент в «Манасе». Депутата Дастана Бекешева пытались не выпустить из страны
Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся&nbsp;&mdash; Фарид Ниязов Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся — Фарид Ниязов
Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от&nbsp;должности Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от должности
Бизнес
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; забота о&nbsp;близких в&nbsp;одном приложении «Мой О!» — забота о близких в одном приложении
&laquo;Керемет Банк&raquo;: финансовые показатели за&nbsp;I полугодие стабильно растут «Керемет Банк»: финансовые показатели за I полугодие стабильно растут
16 июля, пятница
10:26
У Артема Новикова скончался отец У Артема Новикова скончался отец
10:22
Форма не пригодится. Олимпиада в Токио пройдет без парада спортсменов
10:15
За год мясо в Кыргызстане подорожало более чем на треть
10:12
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 33 медработника
10:10
Коронавирусом болеют 20 тысяч 22 человека, 1 тысяча 662 — в тяжелом состоянии