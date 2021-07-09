ГКНБ опроверг информацию о давлении на совет директоров ОАО «Кыргызтелеком»

ГКНБ не оказывал давление на членов совета директоров ОАО «Кыргызтелеком». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Госкомитет нацбезопасности вмешивается в деятельность совета директоров «Кыргызтелекома», оказывая на них давление. В публикациях говорилось, что из компании уволили племянника Камчыбека Ташиева, а ГКНБ стал давить на ОАО.

«Данная информация не соответствует действительности. Органы национальной безопасности не вправе вмешиваться в деятельность и кадровые назначения ОАО «Кыргызтелеком». ГКНБ напоминает, что при использовании имени и репутации председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в целях собственной выгоды со стороны всех лиц, вне зависимости от родственных связей, будут приниматься соответствующие меры в рамках действующего законодательства Кыргызстана», — отметили в ведомстве.

При наличии противоправных действий и фактов со стороны сотрудников ГКНБ просят обращаться в дежурную часть по номерам: 0312620585, 0312660475.