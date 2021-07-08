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Власть

Пресс-конференция Камчыбека Ташиева: журналистов некоторых СМИ не пустили

Часть журналистов не смогла попасть на пресс-конференцию председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом 24.kg рассказали коллеги из Kaktus.Media.

По словам Джамили Мусуралиевой, около 20 журналистов не смогли попасть на пресс-конференцию главы ГКНБ.

«Нам сказали прийти в 14.30. Мы пришли в назначенное время в назначенное место. Журналистам сказали, что сотрудники пресс-центра проведут нас в здание, а пока надо подождать на КПП. Мы ждали. В 14.45 мы позвонили пресс-секретарю ГКНБ, но там уже не отвечали на звонки. Представители радио «Азаттык», Kloop, «Спутника» и других СМИ остались вне пресс-конференции», — рассказала Джамиля Мусуралиева.

В пресс-центре ведомства 24.kg пояснили, что журналисты, не попавшие на пресс-конференцию Камчыбека Ташиева, опоздали.

«Мы приглашали все СМИ. В анонсе указали, что необходимо быть в указанном месте за полчаса до начала мероприятия. В 14.30 мы должны были уже закрыть двери, но мы ждали до 14.50. Тех, кто пришел вовремя, всех впустили. Другие опоздали», — проинформировали в пресс-центре ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200347/
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