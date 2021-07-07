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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Депутат недоволен поведением главы ОНС ОТРК Кубата Болотканова

В парламенте предлагают не заслушивать отчет Общественной телерадиокорпорации (ОТРК) по итогам работы за 2020 год. С инициативой сегодня на внеочередном заседании выступил депутат Бейшеналы Нурдинов.

Он призвал коллег уважать себя и не рассматривать отчет ОТРК, пока не сменят председателя общественного наблюдательного совета телеканала Кубата Болотканова.

«В прошлый раз, когда депутат Улукбек Ормонов предложил отложить отчет, так как не все члены ОНС пришли, глава ОНС заявил, что не придет, сказав «эшек такалап журуппузбу». Но коллега лишь хотел, чтобы все члены ОНС высказались, ведь и среди них есть те, у кого альтернативная точка зрения или мнение. Поэтому предлагаю снять вопрос с повестки и не рассматривать отчет, пока Болотканова не сменят», — сказал депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200126/
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Депутат недоволен поведением главы ОНС ОТРК Кубата Болотканова