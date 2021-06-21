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Власть

Статс-секретарей министерств юстиции и экономики и финансов поменяли местами

Статс-секретарей министерств юстиции и экономики и финансов в порядке ротации поменяли местами. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

По ее данным, статс-секретарь Министерства экономики и финансов Абдухалык Шамшиев переведен на должность статс-секретаря Министерства юстиции КР.

В свою очередь статс-секретаря Министерства юстиции Улугбека Календерова перевели на должность статс-секретаря Министерства экономики и финансов.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198318/
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