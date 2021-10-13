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Ряд членов кабмина Кыргызстана освобождены от должностей

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 3 Указа Главы государства «Об отставке Кабинета Министров Кыргызской Республики» от 12 октября 2021 года № 422, в связи с формированием нового состава Кабинета Министров Кыргызской Республики постановляется:

Освободить от исполнения ранее возложенных обязанностей:

— Бакашову Жылдыз Кемеловну — заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;

— Догоева Дастана Давлетовича — заместителя Председателя Кабинета Министров — министра цифрового развития Кыргызской Республики;

— Чынбаеву Асель Рыспековну — министра юстиции Кыргызской Республики;

— Иманалиева Кайрата Олжобаевича — министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/210278/
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