Ряд членов кабмина Кыргызстана освобождены от должностей

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 3 Указа Главы государства «Об отставке Кабинета Министров Кыргызской Республики» от 12 октября 2021 года № 422, в связи с формированием нового состава Кабинета Министров Кыргызской Республики постановляется:
Освободить от исполнения ранее возложенных обязанностей:
— Бакашову Жылдыз Кемеловну — заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики;
— Догоева Дастана Давлетовича — заместителя Председателя Кабинета Министров — министра цифрового развития Кыргызской Республики;
— Чынбаеву Асель Рыспековну — министра юстиции Кыргызской Республики;
— Иманалиева Кайрата Олжобаевича — министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.