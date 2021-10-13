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Назначены члены кабинета министров

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики назначены руководители министерств Кабинета Министров.

Так согласно указам:

— Амангельдиев Данияр Джолдошевич — назначен министром экономики и коммерции;

— Бакетаев Алмаз Кушбекович — назначен министром финансов;

— Казакбаев Руслан Айтбаевич — назначен министром иностранных дел, внешней торговли и инвестиций, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Баетов Аяз Батыркулович — назначен министром юстиции;

— Осоев Эркинбек Арстанбекович — назначен министром транспорта и коммуникаций, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович — назначен министром сельского хозяйства, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Бекмурзаев Доскул Джумагулович — назначен министром энергетики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Кутманова Динара Асиевна — назначен министром природных ресурсов, экологии и технического надзора, и она освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович — назначен министром здравоохранения и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Купешов Болотбек Душекович — назначен министром образования и науки, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Жаманкулов Азамат Капарович — назначен министром культуры, информации, спорта и молодежной политики;

— Базарбаев Кудайберген Базарбаевич — назначен министром труда, социального обеспечения и миграции, и он освобожден от ранее занимаемой должности;

— Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич — назначен министром обороны, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Ниязбеков Улан Омоканович — назначен министром внутренних дел, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

— Ажикеев Бообек Эргешевич — назначен министром чрезвычайных ситуаций, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/210287/
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