Назначены заместители председателя кабинета министров

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики назначены заместители Председателя Министров.
Так, согласно указам:
— Кожошев Арзыбек Орозбекович — назначен первым заместителем Председателя Кабинета Министров;
— Аалиев Азиз Кубанычбекович — назначен заместителем Председателя Кабинета Министров, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Байсалов Эдиль Жолдубаевич — назначен заместителем Председателя Кабинета Министров, и он освобожден от ранее занимаемой должности;
— Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич — назначен заместителем Председателя Кабинета Министров — председателем Государственного комитета национальной безопасности, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.