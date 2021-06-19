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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Окончательный список избирателей появится на участках 9 июля

Окончательный список избирателей на повторные выборы депутатов местных кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке появится на участках 9 июля. Об этом сообщает Центризбирком.

Уточняется, что готов он будет не позднее 3 июля. Сейчас идет сбор биометрических данных мобильными бригадами. В предварительный перечень по трем городам вошли 610 тысяч 160 человек.

До 8 июля гражданин, желающий участвовать в голосовании вне помещения, должен подать заявление в соответствующий УИК. Этот список будет составлен до 9 июля включительно.

20 июня ЦИК объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198243/
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