Исчезновение Орхана Инанды. Милиция считает, что к похищению готовились заранее

Сегодня депутаты парламента заслушали информацию правоохранительных органов по вопросу исчезновения руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды.

Заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев отметил, что, возможно, похищение Орхана Инанды готовилось заранее. «Мы прорабатываем все версии. Все усилия направлены на то, чтобы найти его, в настоящее время проводим комплекс оперативно-следственных мероприятий в рамках своих полномочий», — сказал он.

Замминистра образования Айгуль Абдраева сообщила, что всего в школах «Сапат» получают образование 11 тысяч 103 ученика.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.