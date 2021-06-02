Забастовка маршруток. Депутат Наталья Никитенко раскритиковала чиновников

Депутат парламента Наталья Никитенко прокомментировала забастовку водителей маршруток в Бишкеке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, непонятно, почему, заранее зная о предстоящей забастовке, мэрия Бишкека и кабинет министров не позаботились, как решить транспортный вопрос горожан.

«Можно было привлечь какие-то транспортные организации, можно было привлечь возможности милиции, армии и других государственных структур. Можно было бы скорректировать график работы различных структур, чтобы избежать скопления людей в определенные часы. Наконец можно было бы начать раньше переговоры с забастовщиками — хозяевами этих компании либо с лицами, стоящими за ними...» — сказала Наталья Никитенко.

По ее мнению, сейчас власть заняла худшую и странную позицию: знал об этом, но ничего не делал.

«Мы знали, что будет столкновение на границе, но ничего не сделали», «мы знали, что нашему гражданину угрожали похищением, но ничего не сделали», «мы знали, что будет забастовка, но ничего не делали», — привела примеры Наталья Никитенко.

Сегодня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.





