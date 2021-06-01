Селфи с президентом. Садыр Жапаров показал свой рабочий кабинет детям

Садыр Жапаров показал свой рабочий кабинет детям из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства провел для маленьких гостей экскурсию, рассказал, как проходит его рабочий день.

Фото пресс-службы президента

«Для нас важно обеспечить юному поколению счастливое детство, крепкое здоровье, всестороннее развитие. В вашем возрасте самое главное — это хорошо учиться и получать знания. Став образованными профессионалами своего дела, перед вами будут открыты все двери, потому что образованному человеку все под силу. Будущее в ваших руках, я уверен, что вы станете достойными гражданами республики. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы у вас были счастливое, беззаботное детство и успешная взрослая жизнь», — сказал Садыр Жапаров.

Он вручил детям подарки — мобильные телефоны. Дети сделали селфи с президентом.