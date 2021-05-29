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Власть

Главы правительств стран СНГ подписали ряд документов. Список

По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, в котором также участвовал председатель кабинета министров Улукбек Марипов, подписан ряд документов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Подписаны следующие документы:

  • Среднесрочный план совместных действий государств — участников Содружества Независимых Государств по противодействию распространению инфекционных болезней;
  • Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств — участников Содружества Независимых Государств;
  • Соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств — участников Содружества Независимых Государств;
  • Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний;
  • Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах — участниках СНГ, на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации;
  • Комплекс совместных мер государств — участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года;
  • Протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии государств — участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 года;
  • О базовой организации государств — участников Содружества Независимых Государств в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил;
  • О кадровых назначениях.

Заседание Совета состоялось в Минске (Беларусь), следующее пройдет 12 ноября в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195683/
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