16:26
USD 83.01
EUR 101.61
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Фото- и видеосъемку запретили. Лейлекцы рассказали, о чем говорили с президентом

Президент сегодня находится в Баткенской области с рабочей поездкой. Сначала он прибыл в приграничное село Максат, затем посетил села Борбордук и Достук Лейлекского района.
 
Местные жители рассказали 24.kg, о чем говорил Садыр Жапаров. По их словам, главе государства удалось задать вопросы, несмотря на то что он торопился.
 
«Делать фото- и видеосъемку запрещали. Людей было мало. Снимать нельзя — за этим строго следили. Снимали только те операторы, которые прибыли вместе с президентом», — рассказали жители Лейлека.
 
Президент обещал лейлекцам обеспечить их безопасность. 
«Садыр Жапаров сказал, что ради нашей безопасности принимаются все меры. Услышав такие слова, мы немного успокоились. Наши дома построят, нам помогут восстановить наш быт», — сообщили они.
 
Он также рассказал местным жителям о работе госкомиссии по делимитации и демаркации отдельных участков границы. Попросил баткенцев набраться терпения.
 
«По словам президента, комиссия рассматривает возможность обмена некоторыми участками с Таджикистаном. В таком случае власти компенсируют дома и участки местных жителей. Президент сказал, что трудно», — добавили они.
 
По их словам, глава государства также отметил, что до решения вопроса границ экономическое и другие виды сотрудничества с Таджикистаном приостановлены.
 
«Ни экспорта, ни импорта, ни контрабанды не будет. Президент сказал, что народные дружинники будут вести патрулирование улиц в приграничных селах вместе с представителями госорганов и милиции», — рассказали сельчане.
 
Садыра Жапарова попросили построить дорогу Арка — Маргун и затронули проблему с обеспечением поливной водой.
 
«Президент сказал, что приехал, чтобы на месте решить проблемы и увидеть все своими глазами. Поэтому несколько дней останется в Баткене», — сказали местные жители.
 
Встречу с президентом сегодня ждут и жители Баткенского района.
 
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/195435/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе. Побывавшие в таджикском плену баткенцы нуждаются в помощи
Садыр Жапаров в Баткенской области: новая школа, заставы и встречи с людьми
В Чон-Алае неспокойно. Военные Таджикистана не пускают жителей на пастбище
Наградить посмертно погибших в приграничном конфликте военных предлагают в ЖК
Баткенцы просят Садыра Жапарова контролировать помощь пострадавшим в конфликте
В Баткене нужно открывать административные военные центры, считает депутат
Правительство не выплатило деньги попавшим в плен во время конфликта на границе
МИД Таджикистана попросил своих граждан воздержаться от поездок в Кыргызстан
Президент Кыргызстана с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области
Советник Садыра Жапарова встретился с главой Чечни. Что он подарил Кадырову
Популярные новости
Абдибакыт Халмурзаев, фотографировавшийся с&nbsp;вором в&nbsp;законе, назначен прокурором Абдибакыт Халмурзаев, фотографировавшийся с вором в законе, назначен прокурором
Камчыбек Ташиев принял митингующих у&nbsp;здания ГКНБ Камчыбек Ташиев принял митингующих у здания ГКНБ
Полный беспредел. Дастан Бекешев о&nbsp;политической ответственности спикера Полный беспредел. Дастан Бекешев о политической ответственности спикера
Он&nbsp;клевещет. Сооронбай и&nbsp;Асылбек Жээнбековы подали в&nbsp;суд на&nbsp;Мелиса Аспекова Он клевещет. Сооронбай и Асылбек Жээнбековы подали в суд на Мелиса Аспекова
Бизнес
Hyundai Sonata может стать твоей! Не&nbsp;пропусти розыгрыш 31&nbsp;мая Hyundai Sonata может стать твоей! Не пропусти розыгрыш 31 мая
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом Катара в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом Катара в Кыргызстане
Итоги акции &laquo;Депозит открывай&nbsp;&mdash; iPhone получай!&raquo; от&nbsp;&laquo;Керемет Банка&raquo;: кто победил Итоги акции «Депозит открывай — iPhone получай!» от «Керемет Банка»: кто победил
Смотрите финал Лиги чемпионов УЕФА в&nbsp;приложении MePlay Смотрите финал Лиги чемпионов УЕФА в приложении MePlay
27 мая, четверг
16:22
Фото- и видеосъемку запретили. Лейлекцы рассказали, о чем говорили с президентом Фото- и видеосъемку запретили. Лейлекцы рассказали, о ч...
16:17
Кабмин предлагает упорядочить выдачу лицензий для энергетической отрасли
16:10
Президент наложил вето на законопроект о профсоюзах
16:03
Конфликт на границе. Побывавшие в таджикском плену баткенцы нуждаются в помощи
15:58
В Казахстане Q-pop-группа Mad Men подозревается в создании ОПГ