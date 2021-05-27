Фото- и видеосъемку запретили. Лейлекцы рассказали, о чем говорили с президентом

Президент сегодня находится в Баткенской области с рабочей поездкой. Сначала он прибыл в приграничное село Максат, затем посетил села Борбордук и Достук Лейлекского района.

Местные жители рассказали 24.kg, о чем говорил Садыр Жапаров. По их словам, главе государства удалось задать вопросы, несмотря на то что он торопился.

«Делать фото- и видеосъемку запрещали. Людей было мало. Снимать нельзя — за этим строго следили. Снимали только те операторы, которые прибыли вместе с президентом», — рассказали жители Лейлека.

Президент обещал лейлекцам обеспечить их безопасность.

«Садыр Жапаров сказал, что ради нашей безопасности принимаются все меры. Услышав такие слова, мы немного успокоились. Наши дома построят, нам помогут восстановить наш быт», — сообщили они.

Он также рассказал местным жителям о работе госкомиссии по делимитации и демаркации отдельных участков границы. Попросил баткенцев набраться терпения.

«По словам президента, комиссия рассматривает возможность обмена некоторыми участками с Таджикистаном. В таком случае власти компенсируют дома и участки местных жителей. Президент сказал, что трудно», — добавили они.