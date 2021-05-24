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Власть

Претендентов на должность послов в Австрии и Иране одобрили депутаты

Члены парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности одобрили кандидатуры послов Кыргызстана в Австрии и Иране.

Уточняется, что на должность посла в Австрии претендует Толенды Макеев. В 2005-2010 годах он был заместителем министра иностранных дел, в 2010-2012 годах — послом в Германии, Швеции и Дании. С 2019-го занимает должность директора второго политического департамента МИД.

На должность посла в Иране выдвинут Турдакун Сыдыков. По данным МИД, он работает на дипломатической службе с 1993 года. Занимал различные должности в ведомстве, посольствах в Иране, Великобритании и Северной Ирландии. В 2019-м был назначен послом по особым поручениям — советником министра.

Депутаты заслушали информацию о претендентах и одобрили их кандидатуры.

22 мая указом президента Садыра Жапарова был назначен ряд послов Кыргызстана в иностранных государствах — Италии, Кувейте, Туркменистане и Казахстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195001/
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