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Власть

Дастан Догоев назначен на пост замглавы кабмина — министра цифрового развития

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона «О Конституции Кыргызской Республики», принятого референдумом 11 апреля 2021 года, Дастан Догоев назначен заместителем председателя кабинета министров — министром цифрового развития. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Дастан Догоев сменил на этом посту задержанного за вымогательство крупной суммы денег Азамата Дыйканбаева.

Новому замглавы кабмина в августе исполнится 35 лет. Он выпускник Кингстонского университета — получил степень бакалавра по специальности «бизнес-управление». В мае 2019-го был назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи. Работал советником Сооронбая Жээнбекова. Оба намеревались создать клуб цифровых лидеров, но не создали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194698/
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