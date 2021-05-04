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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Бишкекская ТИК подведет итоги выборов в БГК до 7 мая

Бишкекская ТИК подведет итоги выборов в БГК до 7 мая. Об этом 24.kg сообщил глава комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, сегодня завершились судебные разбирательства с партией НДПК, регистрация списка кандидатов которой ранее была отменена и бюллетени с голосами избирателей, поданными за нее, признаны недействительными.

Уточняется, что мандаты НДПК будут распределены между политорганизациями, преодолевшими семипроцентный барьер.

Напомним, на заседании 24 апреля Центризбирком поддержал решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов от НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192889/
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