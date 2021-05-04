Скандал с «Эмгек». ТИК Бишкека изучила материалы и не нашла нарушений

Бишкекская ТИК изучила материалы о злоупотреблениях административным ресурсом в период выборной кампании в БГК партией «Эмгек».

Уточняется, что от А.Манасбекова (МТУ № 11) и М.Тургуновой (МТУ № 4) заявлений и жалоб в установленном законодательством порядке не поступало.

ТИК сообщила правоохранительным органам, чтобы милиция провела проверку. 30 апреля от УВД Октябрьского района Бишкека поступил материал прекращенного досудебного производства. 3 мая Бишкекской ТИК были получены письменные пояснения со стороны сотрудников МТУ № 11 А.Манасбекова, Б.Ш.Чекировой и Э.Г.Абдуллаевой.

Специалист МТУ № 11 Манасбеков пояснил, что было рабочее недопонимание и споры между ним и начальником МТУ. По его словам, Э.Абдуллаева (начальник МТУ № 11) оказывает на него давление, не подписывает письма, тем самым хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, а в последующем уволить. Главный специалист МТУ № 11 Б.Чекирова в пояснительной указала, что с 15 по 16 марта вышла в отпуск без содержания по семейным обстоятельствам и никакой агитацией не занималась.

В свою очередь Э.Абдуллаева сообщила, что с ее стороны никакого принуждения работать на партию «Эмгек» не было ни в отношении сотрудников, ни домкомов. Об участии или неучастии Чекировой в агитационных мероприятиях ей ничего неизвестно, так как после ухода в отпуск на работе не появлялась.

Бишкекская ТИК направила материалы по признакам злоупотребления должностными полномочиями муниципальными служащими (начальник и главный специалист) в мэрию Бишкека в целях разбирательства по существу и принятия соответствующих мер согласно Закону «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Еще по одному факту в Бишкекскую ТИК поступило письмо от УВД Ленинского района Бишкека о том, что заместителю начальника МТУ № 4 было вручено уведомление о подозрении в совершении проступка, предусмотренного статьей 871 Кодекса о проступках, и материалы направлены в прокуратуру района, далее — в суд.

Для выяснения всех обстоятельств дела, а также всестороннего рассмотрения указанного факта на предмет нарушения избирательного законодательства в Бишкекскую ТИК были приглашены все участники спора. Они написали объяснительные.

Председатель квартального комитета МТУ № 4 не явилась на заседание, ссылаясь на состояние здоровья.

2 мая поступило заявление от гражданина Урмата Акунова о причастности политической партии «Эмгек» к оплате стоимости патентов за индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций с приложением фото документа о налоговых платежах рынков. Ему рекомендовано обратиться в правоохранительные органы.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК.